Hentbol: Adasokağı Spor Kulübü: 35 - Oğuzeli Hem Spor Kulübü: 30

Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Adasokağı Spor Kulubü, Oğuzeli Hem Spor Kulübünü 3530 mağlup etti.

Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğünün katkılarıyla dezavantajlı ailelerin çocuklarından kurulu olan Adasokağı Spor Kulübü art arda yaşadığı şampiyonluklarla bu yıl Hentbol Kadınlar 1. Ligi’ne yükseldi. Bugün de Serinevler Spor Salonunda Oğuzeli Hem Spor Kulübü ile karşılan kızlar maçtan 3530 galip ayrıldı.

Takımının hedefinin Süper Lig olduğunu söyleyen oyuncular bunun için önlerine gelen bütün engelleri aşacaklarını kaydetti.

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