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Çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli tutuklandı Adana’da çocukları önce uyuşturucu bağımlısı yapıp sonrada torbacılık yaptırdığı öne sürülen engelli zanlı ile birlikte 3 kişi tutuklandı

İHA

Çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli tutuklandı Adana’da çocukları önce uyuşturucu bağımlısı yapıp sonrada torbacılık yaptırdığı öne sürülen engelli zanlı ile birlikte 3 kişi tutuklandı

Adana’da çocukları önce uyuşturucu bağımlısı yapıp sonrada torbacılık yaptırdığı öne sürülen engelli zanlı ile birlikte 3 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak ve Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar mahallelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis iki mahalleye eş zamanlı yaptığı baskında Başak Mahallesinde bonzai satan engelli Mustafa Y. isimli şahsı 1.63 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Mustafa Y.’nin yanında Durmuş Can İ. (28) ve K.A.'da (17) yakalandı. Dumlupınar Mahallesinde ise 2 pakette 6,54 gram bonzai sattığı öne sürülen Yasin G. (27), Mahir A. (19) yakalandı. Polis zanlıları emniyete götürüp sorguya aldı. Zanlılardan K.A. engelli Mustafa Y.’nin kendilerini önce uyuşturucuya alıştırdığını daha sonrada uyuşturucu sattırdığını kendilerine para vermediğini paranın hepsini Mustafa Y.’nin aldığını sadece bir iki içimlik uyuşturucu verdiğini öne sürdü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mustafa Y.’nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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