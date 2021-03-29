Çetin: "Yaşlılarımız başımızın tacıdır"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, toplumun her kesimine yönelik olduğu gibi yaşlılarla ilgili projeler hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Yaşlılar başımızın tacıdır. Her zaman sizlerin hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Çetin, “Yaşlılara Saygı Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Huzurevleri Emekli Dinlenme Evi’nde yaşlılarla bir araya geldi.

Yaşlılarla Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Çetin, “Yaşlılarla Dayanışma Derneği benim için özel bir dernek. İnşallah birlikte farklı projeleri hayata geçireceğiz. Katılımcı ve çoğulcu belediyecilik anlayışımızın bir sonucu olarak tüm derneklerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinlik de bu anlayışın bir sonucu” dedi.

Emekliler için sayısı 13 olan emekli dinlenme evi yaptıklarını, 14’üncüsünün temelini attıklarını kaydeden Çetin, “Ayrıca kadınlar için kadın sohbet ve dayanışma evleri yaptık. Bu projeler tüm Türkiye’ye örnek oldu. Toplumun tüm kesimlerini düşünmek, onların hayatını kolaylaştırmak zorundayız. Ayrıca buralarda sağlık taramaları, diş taramaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaşlılarla Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Leyla Sağlamtimur da konuşmasında yaşlılarla ilgili yaptığı çalışmaları anlattı. Sağlamtimur, yaşlılara olan şükran duygusunu dile getirdiği konuşmasında verdiği destekten dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.

Huzurevleri Mahallesi Muhtarı Ayfer Doğantimur ise yaşlıların deneyimleriyle gençlere yol gösterdiğini vurguladı.

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