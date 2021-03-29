İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´daki İncirlik Hava Üssü yakınlarında silah sesleri duyulması polisi alarma geçirdi. Çevrede araştırma yapan ekipler, havaya ateş ettiği belirlenen yaşı 18'den küçük 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisin yaptığı üst aramasında şüphelilerden A.A.´nın belinde kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı´nda meydana geldi. İncirlik Hava Üssü yakınlarında silah sesleri duyulması üzerine bölgeye Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu havaya ateş eden kişilerin yaşları 18´den küçük M.A., A.A. ile A.Ü. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında A.A.´nın belinde sakladığı kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü´ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-29 18:15:24
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