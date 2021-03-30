Yangına mahsur kalan kedi, yanmaktan son anda kurtarıldı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da iki kattı metruk binada çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye erlerinin çabaları sonucu kurtarıldı. Söndürülen yangında ise ev küle döndü.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki iki katlı metruk binada çıktı. Kimsenin bulunmadığı binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye erleri, alevlerin bitişikteki binaya sıçramaması için zamanla yarıştı. İki arazöz ve bir tankerle yangına müdahale edildiği sırada binanın çatısında bir kedinin bulunduğu gören vatandaşlar, durumu alevlere tazyikli su sıkan itfaiye erlerine bildirdi. Metruk binadaki yangına dışarıdan müdahale eden itfaiye erleri, yan binanın en üst katına çıkarak kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Özel yakalama tasması ile ulaşılarak alevlerin arasından çıkartılan kedi, korkuyla çırpınmaya başlayınca tasmadan kurtulup, düştü. Yangından uzak yere düşen kedi, sokakta hızla koşarak gözden kayboldu.

Diğer binalara sıçramadan söndürülen yangında ise metruk bina küle döndü. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-03-30 03:21:03



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