Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 25 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 192 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 25´i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 2228 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 145 adrese baskın yapıldı. 192 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 5 kilo 122 gram metamfetamin, 2 kilo 951 gram bonzai, 458 uyuşturucu hap, 61 gram eroin, 57 gram esrar, 9 kök Hint keneviri, 3 gram kokain, 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 192 şüpheliden 25´i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5´i adli kontrol şartıyla, 162´si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-03-30 10:02:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.