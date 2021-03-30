Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 25 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 192 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 25´i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 2228 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 145 adrese baskın yapıldı. 192 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 5 kilo 122 gram metamfetamin, 2 kilo 951 gram bonzai, 458 uyuşturucu hap, 61 gram eroin, 57 gram esrar, 9 kök Hint keneviri, 3 gram kokain, 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 192 şüpheliden 25´i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5´i adli kontrol şartıyla, 162´si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-30 10:02:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.