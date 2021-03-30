Adana’da kanatlı hayvan kesimhanelerindeki atıklar, sıvı amino aside dönüştürüldü. Tarım sektöründe gübre olarak kullanılan ürün, hem verimi arttırdı hem de dona karşı direnç oluşturdu.

Adana, Türkiye’nin tarım ürünlerindeki ihtiyacın büyük bir bölümünü tek başına karşılıyor. Kentteki kesimhanelerde ise günlük yüzbinlerce kanatlı hayvan kesilerek Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor. Bu kesimhane atıkları ise yıllar önce tavuk ununda kullanılarak tekrardan tavuklara yedirilmiş ve ortaya ‘yamyam tavuk’ haberleri çıkmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu haberlerin ardından tavuk sakatatının yem olarak kullanılmasını yasaklayan kararı uygulamaya koydu.

Adana’da Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Serin ise İsa Altınok ile birlikte bu atıkları tarım ürünlerinde kullanabilmek için sıvı amino asit gübresine dönüştürmeyi düşündü. Serin ve Altınok, kesimhane atıklarını alıp kimyasal işlemlerle sıvı amino asit gübresi haline getirdi ve deneme amaçlı kullanılan tarım ürünlerinde kullandı. Sıvı amino asit gübresinin kullanıldığı ürünlerin hem verimi arttı hem de ürünler dona karşı daha dirençli oldu.

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