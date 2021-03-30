Turuncuya dönen Adana’da tabak-çanak koronayı unutturdu Züccaciye mağazasının açılışında metrelerce kuyruk oluştu

Korona virüs vakalarının arttığı ve yüksek riskli iller arasına giren Adana’da bir züccaciye mağazasının açılışında korona virüs unutuldu. Vatandaşlar mağazaya girebilmek için dakikalarca kuyrukta sıra bekledi.
Merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir züccaciye mağazası sabah 07.30’da açıldı. Açılışa özel indirimler olması nedeniyle vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi.
Mağaza çalışanlarının kuyruktaki vatandaşları sırayla içeri almasına rağmen yaklaşık 3040 metre uzunluğunda kuyruk oluştu. Kuyrukta sosyal mesafeye neredeyse hiç uyulmazken, vatandaşlar mağazaya girebilmek için dakikalarca kuyrukta sıra bekledi.
Öte yandan, çevredeki vatandaşlar kuyruğun sabah saatlerinden itibaren oluştuğunu ve giderek arttığını söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.