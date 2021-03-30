Karaisalı'da yanan ormanlık alana kızılçam tohumu ekildi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara kızılçam tohumu ekildi.
21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında “Yanan Ormanlar Küllerinden Doğuyor” temalı fidan dikim etkinliği dolayısıyla Karaisalı Yerköprü mevkisinde geçen yıl yaz aylarında çıkan orman yangını alanında yeniden yeşillendirme çalışmaları kapsamında kızılçam tohumu ekildi.
Karaisalı Orman İşletme Müdürü Ali Kişi, Yerköprü mevkisinde gerçekleşen etkinlikte 90 dekarlık alana kızılçam tohumu atacaklarını kaydetti.
Etkinliğe, Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Osman Kurdak, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Demircioğlu, Karaisalı Orman İşletme Müdürü Ali Kişi ve kurum amirleri katıldı.
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