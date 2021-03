Helikopter operasyon için değil otizmli çocuklar için havalandı Adana Emniyet Müdürlüğü otizmli çocuklara karşı farkındalık oluşturmak için helikopter kaldırıp çocuklara “Sizi çok seviyoruz her zaman yanınızdayız” anonsları yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü otizmli çocuklara karşı farkındalık oluşturmak için helikopter kaldırıp çocuklara “Sizi çok seviyoruz her zaman yanınızdayız” anonsları yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri otizmli çocuklara karşı farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Polis “Mavi'nin Çocukları Farkınızdayız, Her Zaman Yanınızdayız” sloganıyla yola çıktı. Polisler, otizmli çocuklarla üstü açık otomobile binerek şehir turu attı.

Daha sonra Sarıçam Belediye Başkanlığı binasında otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelindi. Bu sırada, daha önce çeteleri ve teröristleri yakalamak için havalanan polis farkındalık oluşturmak için helikopter kaldırdı. Polis helikopteri çocukların eğlendiği alana gelerek “sizi çok seviyoruz her zaman yanınızdayız” anonsu yaptı.

Çocuklar ve aileler de polise el salladı. Son olarak çocuklar havaya uçan balon bıraktı. Gülşen Akgöz ise polise teşekkür ederek, otizmli çocuklar için farkındalık oluşturmak gerektiğini, onların da bu toplumda var olduğunu söyledi.

