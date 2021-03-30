Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Ali GÖKDAL/SAİMBEYLİ(Adana), (DHA)ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Saimbeyli-Feke karayolunda Mehmet Uysun (71) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada Mehmet Uysun ile yanındaki Mercan Uysun (71) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulansla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Saimbeyli
2021-03-30 16:39:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.