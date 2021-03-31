Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı 

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imam yapılanması içindeki 3 kişi, KHK ile kapatılan örgüte ait kurumlarda faaliyet gösteren, sosyal medya üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ve diğer örgütü üyelerini övücü paylaşımlarda bulunan 1 kişi ile daha önce örgüt üyeliğinden yakalanan kişilerin ifadelerinde adı geçen 1 kişi tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2021-03-31 08:51:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.