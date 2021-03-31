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Erken teşhis tedavide başarıyı getiriyor Kanser tedavileri her yıl milyonlarca hayat kurtarıyor Onkoloji Uzmanı Dr. Haksöyler, hastalıkta geç kalındığında ve doğru tedavi yöntemleri uygulanmadığında üzücü sonuçlar yaşanabildiğini belirtti

İHA

Erken teşhis tedavide başarıyı getiriyor Kanser tedavileri her yıl milyonlarca hayat kurtarıyor Onkoloji Uzmanı Dr. Haksöyler, hastalıkta geç kalındığında ve doğru tedavi yöntemleri uygulanmadığında üzücü sonuçlar yaşanabildiğini belirtti

Medline Adana Hastanesi Onkoloji Uzmanı Dr. Veysel Haksöyler, tüm kanser türlerinde rutin sağlık taramalarının ve erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.
Onkoloji Uzmanı Dr. Haksöyler, “Ulusal Kanser Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de bilinen ölüm nedenleri arasında kalpdamar hastalıklarından sonra ikinci sırada kanserin geldiğini belirterek, “Erkekler, kansere kadınlara göre daha fazla yakalanıyor. Coğrafi bölgelere göre görülme sıklıkları nispeten değişkenlik gösterse de ülkemizde erkeklerde en fazla görülen kanser türleri akciğer, prostat, mesane, kolorektal ve mide kanseri iken, kadınlarda ise meme, tiroid, kolorektal, rahim ve akciğer kanserleri oluyor. Bu hastalıkta geç kalındığında ve doğru tedavi yöntemleri uygulanmadığında ise üzücü sonuçlar yaşanabiliyor. Bu nedenle kanserin istisnasız olarak bütün türlerinde erken teşhis çok önemli bir yer tutuyor” dedi.

Tedaviler hayat kurtarıyor
Kanser tedavisinde tıbbi onkoloji, onkolojik cerrahi ve radyasyon onkolojisi yöntemlerinden yararlanıldığını belirten Dr. Haksöyler, özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde geliştirilen yenilikçi tedavi yaklaşımlarının da artık başarıyla uygulandığını kaydetti. Dr. Haksöyler, Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı verilere göre sadece 2018 yılında dünyada 18.1 milyon kişiye kanser teşhisi konulurken, 9.9 milyon kişinin ise kanser yüzünden hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yeni yöntemler gündemde
Erken teşhis durumunda günümüzde neredeyse tüm kanser türlerinin tedavilerinde tam başları sağlanabildiğini anlatan Onkoloji Uzmanı Dr. Haksöyler, şöyle devam etti:
"Günümüzde geleneksel tedavilerle birlikte yeni yaklaşımlar da artık sıkça gündeme geliyor. Bunlardan biri akıllı ilaçlar olarak adlandırılan hedefe yönelik nokta atışı tedaviler. Bu yöntemde tümörde saptanan genetik değişikliklere yönelik özel geliştirilmiş ilaçlar kullanılıyor. Diğer bir yöntem ise immünoterapi. Bu yöntem ise doğrudan kanseri değil, kişinin bağışıklık sistemindeki kontrol sistemini kaldırarak onu daha etkin kılan, sistemin kanserli hücreyi tanımasını ve ona saldırarak yok etmesini sağlayan bir yaklaşım olarak öne çıkıyor."

Belirtiler değişebiliyor
Onkoloji Uzmanı Dr. Haksöyler, hem geleneksel hem de yenilikçi tedaviler sayesinde geçmiş yıllarda umutsuz olarak görülen birçok kanser türünde daha uzun ve konforlu yaşam başarısına ulaşıldığını anlatarak, “Kanser, her insanda farklı belirtiler gösterebilir. Her belirti ise mutlaka kanser olduğumuz anlamına gelmez. Fakat sıra dışı bir durum olduğunda bunun bir uzman doktor tarafından değerlendirilmesi kimi zaman hayat kurtarıcı olabilir. Bunların yanı sıra rutin sağlık taramaları da erken teşhis için vaz geçilmez bir faktördür” diye konuştu.
Bu belirtilere dikkat
Sebepsiz kilo kaybı
Yüksek ateş
Kronik halsizlik
Kuvvetli ağrılar
Balgamda kan gelmesi ve kronik öksürük
Zamansız vajinal kanamalar
Meme, koltukaltı veya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler
Ciltteki (özellikle ben ve siğillerde) değişiklikler
Dışkıda kan bulunması ve uzun süren dışkılama problemleri
İdrarda kan görülmesi ve idrar sıklığının değişmesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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