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Anne yadigarı yüzüğü bulan genç kıza seslendi: Ne olursun geri getir

DHA

Anne yadigarı yüzüğü bulan genç kıza seslendi: Ne olursun geri getir


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da Sabahat Erdi, 10 ay önce vefat eden annesinin kendisine hediye ettiği altın yüzüğü, parlattıktan sonra kuyumcudan çıkışta düşürdü. Bir süre sonra bölgeden geçen genç bir kızın yüzüğü görüp hızla eğilerek cebine koyduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yüzüğün kendisine anne yadigarı olduğunu belirten Erdi, genç kıza seslenerek, "Ne olursun geri getir" dedi.
Olay, 25 Mart günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Kıbrıs Caddesi´nde meydana geldi. Sabahat Erdi (36), 10 ay önce vefat eden annesinin kendisine hediye ettiği yüzüğü parlattırmak için ağabeyi ve kız kardeşiyle birlikte tanıdıkları bir kuyumcuya gitti. Erdi, kuyumcudaki parlatma işleminin ardından yüzüğünü bir peçeteye sardı ve kardeşleriyle birlikte iş yerinden çıktı. 10 metre ilerleyen Sabahat Erdi´nin yüzüğü, sarılan peçetenin arasından kayarak kaldırıma düştü. Araca bindikten sonra yolda yüzüğün peçetenin içinde olmadığını fark etti. Erdi, yaptığı aramada yüzüğü bulamadı. Kuyumcuya dönen 3 kardeş, güvenlik kamerası görüntüleri inceledi.
YÜZÜĞÜ ALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Erdi'nin düşürdüğü yüzüğü çok kısa bir süre sonra bölgeden geçen bir genç kızın hızlıca eğilip cebine koyduğu görüldü. Bunun üzerine Erdi, durumu polise bildirdi. Görüntüleri inceleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Erdi, yüzüğün maddi değerden çok manevi değere sahip olduğunu kaydetti. Yüzüğü 10 ay önce vefat eden annesinin hediye ettiğini anlatan Erdi, her gün yüzüğü düşürdüğü yere geldiğini ve söz konusu genç kızın pişman olup geri getirmesini beklediğini kaydetti.
`GERİ GETİRİRSE ŞİKAYETİMİ ÇEKERİM´
Sabahat Erdi, görüntüleri izlediğinde 2 arkadaşıyla birlikte yürüyen genç kızın yüzüğü bulup aldığını gördüğünü belirten Sebahat Erdi, "Ortada duran kız yüzüğü gördüğü gibi bir hamlede eğilip alıyor ve bunu yanındaki arkadaşları dahi fark etmiyor. Cebine katıp arkasına hiç bakmadan yürüyor. Bunu görünce çok kötü oldum. O yüzüğün manevi değeri çok büyük. Annem ölmeden önce tüm kızlarına aynı yüzükten alıp yadigar bıraktı. Benim yüzüğüm gitti. Genç kızımıza bunu yakıştıramadık. Getirip sorabilirdi, kuyumcu burada duruyor. Kendisine sesleniyorum; Ne olursun geri getir. İstiyorsan para vereyim. Eğer geri getirirse şikayetimden vazgeçerim. Elini vicdanına koysun" diye konuştu.  
`GENÇ KIZDIR, EZİLSİN İSTEMİYORUZ´
Aynı yüzüğün kendisinde de olduğunu belirten ve ablasının olaydan sonra üzüntüden yıprandığını söyleyen Sabahat Erdi´nin kız kardeşi İpek Güger (28) ise yüzüğün manevi öneminin her şeyden üstün olduğunu ifade etti. Alan kişinin yüzüğü geri getirmesi halinde onu rencide etmeyeceklerini ve şikayetten vazgeçeceklerini tekrarlayan Güger, "Tek isteğimiz maneviyatımızı geri almak. O kızımızda genç biri, zedelensin ve ezilsin istemiyoruz.  O da bizi anlasın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-03-31 12:23:32

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