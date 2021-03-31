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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karalar: "Hedefimiz Adana’yı dünya kenti yapmak"

İHA

Karalar: "Hedefimiz Adana’yı dünya kenti yapmak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Kent Konseyi’nin muhtarlarla birlikte kentin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği toplantıda, Adana’nın güzellikleri, değerleri ve gönlü güzel insanlarıyla hak ettiği gelişimi göstereceğine ve dünyanın sayılı kentlerinden biri olacağına inandığını belirtti.
Adana Kent Konseyi’nin 15 ilçeden muhtarlarla, birlikte yapılabilecek projelerle ilgili gerçekleştirdiği toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın geleceği ile ilgili son derece umutlu konuştu. Başkan Karalar, “Adana öyle bir kent, öyle bir şehir, öyle bir yaşam alanı olacak ki; sadece Türkiye değil, dünya Adana’ya gıpta ile bakacak. Biz bu heves ile bu arzu ile bu göreve talip olduk. Ama hepinizin bildiği gibi bunu kısa vadede, orta vadede yapmak mevcut şartlardan ötürü çok mümkün değil. Ama hedefimiz Adana’yı dünya kenti yapmaktır. Bu çalışmaların hepsi de bunun içindir. İnşallah hep birlikte bu kenti layık olduğu yere getireceğiz. Hepimiz biliyoruz ki Adana tarihin derinliklerinden çıkmış bir kenttir. Hepimiz biliyoruz ki çok önemli stratejik öneme sahiptir. Yine hepimiz biliyoruz ki Adana hak ettiği yerde değildir. Civar illere daha çok meyil edilir ve yatırım yapılırken Adana ihmal edildi. Sonuç olarak çok sayıda alanda Türkiye’nin dördüncü kenti iken, çevremizdeki bize göre küçük illerin gerisinde kaldık. Her bir şehrimiz bizimdir ve değerlidir elbette ama Adana’nın daha fazla ilerleme kaydetmesi gerekiyordu. Bu manada Adana Kent Konseyi’nin ‘nasıl bir köy, nasıl bir mahalle, nasıl bir ilçe ve nasıl bir kent’ konulu toplantısı çok önemli. Aynı amaçla biz de Sayın Valimizin başkanlık yaptığı, Adana dinamiklerinin yer aldığı bir projeyi sürdürüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili bir projeyi birlikte yürütüyoruz” dedi.

"Güzelliklerimiz konuşulacak"
Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana oluşmaya başlayan birlikteliğin sürdüğünü belirten Başkan Karalar, “Yaşadığım ve gözlediğim bazı illerde insanların gösterdiği birlikteliği biliyorum. Bu birlikteliğin o kentlerin gelişimine nasıl katkı sağladığını gördüm. İşte bu modeli Seyhan Belediye Başkanlığım döneminden bu yana Adana için uyguluyoruz. Adana denildiğinde gerisinin teferruat olacağı bir yapı oluşturmaya çalıştık. Geçmişteki ve bugünkü valilerimiz, odalarımız, halkımız, muhtarlarımız buna destek oldular. Bu birlikteliğin sonucu güzel şeyler olmaya başladı. Uzun bir süredir ulusal yayın organlarında Adana ile ilgili sadece olumsuz haberler yer alırdı. Artık kentimizin güzellikleri, tarihi, gastronomisi, sanatı, kültürü, doğası da yer alıyor. Adana’mızın güzel işlerle birlikte yer alması bizim başlattığımız sürecin sonucudur. Ve biz bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bunlar giderek artacak ve Adana bir müddet sonra sadece güzellikleriyle iyilikleriyle, delikanlılığıyla, vatanperverliğiyle, misafirperverliğiyle ve sanatı, kültürü, yemesi, içmesiyle güzellikleriyle konuşulacak. Bizim yapmak istediğimiz de budur” diye konuştu.

"En önemli değerimiz gönlü güzel insanlarımız"
Yoğun işsizliğin yaşandığı Adana’nın bir süre sonra istihdam sağlayan bir kent haline geleceğine inandığını belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti: “Ceyhan’daki yatırımlarla, Adana’daki yatırımlarla makus tarihini de kıracak şehrimiz. Yani bugün işsizlikte Türkiye şampiyonu olan Adana bir müddet sonra tekrar istihdam sağlayan kent haline gelecek. Biz bu kenti turizmiyle, sanatıyla, kültürüyle, deniziyle, dağıyla, yemesiyleiçmesiyle bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bugün Adana da yapılan festivallerin, diğer çalışmalarımızın da amacı budur. Bir kentin doğal, tarihi ve çeşitli güzellikleri olabilir fakat insanının gönlü güzel değilse o kenti cazibe merkezi yapamazsınız. Adana bir çok güzelliğe sahip ama en önemlisi insanlarının gönlü güzel. Her zaman övünç duyduğum kardeşlerimin güzel gönlü, misafirperverliği, delikanlılığı bu kenti de özel bir kent haline getirmede en büyük gücümüzdür.”

"Borç duruyor ama gelirimizi artırarak hizmet yapıyoruz"
Bütün zorluklara rağmen kentin her noktasına hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:
“Büyükşehiri 4 buçuk milyar lira borçla aldık. Gelirimiz 1.1 milyar liraydı. Gelirimiz 1.6 milyar oldu, borcumuz yine 4.5 milyar. Bu yıl sonunda gelirimiz 2 milyar olacak, borcumuz 4.5 milyar kalıyor. Borcumuzu azaltamıyoruz çünkü yaptığımız işlerin, hizmetlerin bedelini karşılıyoruz. Geliri yükselterek daha fazla iş yapmaya olanak sağlamaya çalışıyoruz. Bu yolda ilerliyoruz ve kimse bizi engelleyemez. Bu kadar zor şartlarda, bu kadar hizmeti nasıl yaptığımızı soruyorlar. Örneklerden birkaçını bir kez daha dile getireyim. İhaleler yüzde 0,23, yüzde 1 kırımla oluyordu. Şimdi ihaleler minimum yüzde 20, yüzde 30 kırımla oluyor. Geldiğimizde 65 milyon liralık araç ihalesini iptal ettik, aynı ihaleyi 37 milyon liraya yaptık. Zarar eden ASKİ’yi artı üretir hale getirdik.”
Adana Kent Konseyi yönetimini, Adana için yaptıkları çalışmalardan dolayı kutlayan Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın geleceği için birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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