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Adana'yı Portakal Çiçeği Karnavalı heyecanı sardı

DHA

Adana'yı Portakal Çiçeği Karnavalı heyecanı sardı


Gökhan KESKİNCİ-Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 14 Nisan tarihleri arasında 9'uncusu online olarak gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı heyecanı başladı. 
2013 yılından bu yana baharın gelişini neşe, dostluk, birlik ve kardeşlik temasıyla kutlayan ve Türkiye'nin en büyük etkinliği unvanına sahip olan "Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' bu yıl pandemi nedeniyle '#KarnavalOnline' adıyla dijital olarak düzenlenecek. 1 Nisan'da başlayıp 9'uncusu gerçekleştirilecek online karnaval, dijital alanda da Türkiye'nin en büyük etkinliği olmaya hazırlanıyor. 1 Nisan Perşembe günü 'nisandaadanada.com' adresindeki karnaval, dijital mecrasında hem Türkçe hem İngilizce olarak start verecek. Karnaval, online yayınlar, ödüllü ve eğlenceli etkinlikler ile 4 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.
TARİHİ BÜYÜKSAAT'TE BALE GÖSTERİSİ
Online gerçekleşecek karnaval için devlet sanatçıları Japon asıllı balerin Ami Naito ve balet Erhan Güzel de dans gösterisi hazırladı. Kentin tarihi dokusu, geçmişten bugüne kültürü ve modern sanatların harmanlandığı gösteri, gece saatlerinde tarihi Büyük Saat Kulesi önünde 40 kişilik ekip tarafından kliplendirildi. Büyük Saat'in Ritmi adı altında gerçekleşen gösteride, dansların yanı sıra bölgenin simgesi olan kebapçılar ve kazancılara da yer verildi. Tarih ve modern dansın harmanlandığı Büyük Saat'in Ritmi klibi, 1-4 Nisan tarihleri arasında internetten izlenebilecek. 
BİSİKLET VE OFFROAD ARAÇLARIYLA TANITIM TURU
Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ile Adana Off-Road Spor Kulübü de bu sabah saat 11.00'de Merkez Park'ta buluştu. Karnavalın tanıtımı için turuncu kostümleri ile bisiklet turu atan gruptan Özgül Yeşil, bu sene sanal ortamda gerçekleştirilecek karnaval için günlerdir çekimlerin sürdüğünü belirterek, "Amacımız pandemi sürecinde herkesi eğlenceye dahil edebilmek. Karnaval maalesef bu yıl pandemi engeline takıldı. Bundan dolayı üzgünüz ama üzülüyoruz diye oturmuyoruz, eğlencedeyiz, her zaman heyecanlıyız" dedi.
Off-Road aracı ile tur atan Kulüp Başkanı Nazım Boysan ise, "Biz her sene bu coşkuyu yaşamayı istiyoruz. Dijital ortamda olmasının karnavalı unutturmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Tanıtım için araçlarımızla şehir turu yaptık. Adanalıları ve herkesi dijital ortamda bu etkinliği izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu. 
KARNAVAL ONLINE'DA NELER OLACAK?
Nisan'da Adana'da9'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın açılış töreni ve konser, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle arabaların içerisinde izlenecek. Yüreğir Belediyesi Millet Bahçesi'ne kurulacak dev sahnedeki görsel şölen arabaların içinden olduğu gibi internet üzerinden de izlenebilecek. 3 Nisan Cumartesi günü canlı olarak yayınlanacak 'Arabalı Konser' etkinliğinde Çukurova Symphonic Project eşliğinde Zuhal Olcay, Yeni Türkü, Sena Şener ve Adamlar Grubu sahne alacak. Karnaval açılış töreni ve konserine sınırlı sayıda kişi fiziki olarak otomobilleriyle katılırken, on binlerce kişi de tören ve konser coşkusuna online olarak dahil olacak. Ayrıca, müzik dünyasının parlayan sesi Can Aydın da farklı bir sahnede gerçekleştireceği performansıyla Karnaval Online'a dahil olacak.
ADANA'NIN EN AKUSTİK PERFORMANSLARI 
Karnaval online programının en eğlenceli etkinliklerinden biri de Adanalı sanatçılar Ezgi Pekel, Alper Arundar, Orçun Utlu ve Ahmet Kırmacı'nın performanslarıyla kentin en değerli mekanları Taşköprü, Misis, Yumurtalık ve Seyhan Gölü'nde Akustik Sahne alacak. Sanatçılar, 1-4 Nisan 2021'de müzik dolu, keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak. 
MODA TASARIM YARIŞMASI 
Karnaval kapsamında 'Doğanın Sesi / Sound of the Nature' temalı Moda Tasarım Yarışması da düzenlenecek. Modacı Ümit Temurçin koordinatörlüğündeki yarışmanın ilk 10 finalisti defile sonrası ödüllendirilecek. Temurçin, dünyada yaşanan deprem, kuraklık, salgın, yangın gibi doğal felaketleri konu alan temalarıyla global bir sosyal sorumluluğa dikkat çektiklerini ifade ediyor. 
PORTAKALLI LEZZETLER YARIŞMASI 2021
Nisan'da Adana'da9'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı online yayınında 'Portakallı Lezzetler Yarışması' da yer alacak. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana'nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarışacak. 4 farklı kategoride yapılacak yarışmanın finali 4 Nisan'da internet sitesi üzerinden yayınlanacak.
HIZLI DÜRÜM YEME YARIŞMASI
Karnavalın en eğlenceli etkinliklerinden biri de hızlı dürüm yeme yarışması olacak. Millet Bahçesi içerisinde yer alan 'Ters Ev'in mekan olarak kullanılacağı yarışmada lezzet severler birbiriyle yarışacak.
SU KORTEJİNİN GÖRSEL ŞÖLENİ
Bir önceki yılda olduğu gibi Seyhan Baraj Gölü'nde kano, tekne, kayık gibi onlarca su aracı görsel şölen yaşatacak. İnsanın suyla dansının izleneceği şenlik, Adana Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bu şölen de yine ekranlardan online izlenebilecek. 
PUBG MOBİLE TURNUVASI
Türkiye'nin her yerinden bilgisayar oyunu PUBG Mobile oynayan ve 4 kişilik bir takıma sahip olanların katıldığı turnuvanın finale katılmaya hak kazanan 16 takımı, 4 Nisan'da gerçekleşecek finalde izlenecek. Seyhan Belediyesi'nin destek verdiği e-spor etkinliğini kazananlarını çeşitli ödüller bekliyor.
JAPONLARDAN UNUTULMAYACAK PERFORMANS
Karnavala Japonya'dan gelecek katılımcılar, Anadolu ezgi türkü ve Roman dansıyla katkı sağlayarak keyifli dakikalar yaşatacak. 
TİYATRAL GÖSTERİYLE DEV SATRANÇ
Çukurova Belediyesi'nin desteğiyle karnavala özel 'Dev Satranç' platformu hazırlandı. Satranç materyal kostümleriyle tiyatral bir canlandırmayla yapılacak etkinlikte, satrancın şampiyon ustaları Kübra Öztürk Özenli ve Kıvanç Haznedaroğlu akıl, strateji ve eğlenceyi buluşturacak. Etkinlik Tiyatro Mavra ve Gönüllü Palyaçolar Grubu'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek. 
'KADIN VE BEN' FOTOĞRAF SERGİSİ 
Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ile Salihli Fotoğraf Derneği, yaklaşık 6 aydır birlikte hazırladıkları ve Türkiye'nin her tarafından 50'nin üzerinde fotoğraf sanatçısının katıldığı 'Kadın ve Ben' isimli sergi açılacak. Sergi, kadın sorunları için mücadele eden 2018 yılında kaybettiğimiz Berna Ateşoğlu anısına yapılacak. 
SANATÇILAR SAHNE ALACAK
Kurulacak dev sahnede ses sanatçılarının performansıyla 'Nisan'da Adana'da' karnaval coşkusu artacak. Bireysel sanatçıların ve grupların sanatsal performansları ilgiyle izlenecek. 
DOLU DOLU PROGRAM
Bu yıl online da olsa dolu dolu bir karnaval programı hazırlandı. Klasik otomobiller, bisiklet takımları, motosiklet grupları görsel şölen izletmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. 
Her yıl düzenlenen ve rengarenk muhteşem görüntülere sahne olan kortejde özel kıyafetlerin görsel şöleni de izlenecek. Karnavala özel hazırlanan birbirinden görkemli kıyafetlerle gerçekleşecek Kortej Yarışması'nın kazananları finalde belli olacak. 
Karnavalda çocuklar da unutulmadı. KindyRoo partisiyle kostümlü çocuklar hem kendilerini hem izleyenleri eğlendirecek.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ-Gülşah ÖZGEN
2021-03-31 13:43:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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