Adana’da otomobil ağaçlara çarpıp takla attı: 4 yaralı

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Adana’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpıp takla attı. Kazada 2’si kadın 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özgür Altun kullandığı 01 AGE 335 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Ardından otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Özgür A. ve yolcu konumunda bulunan 2’si kadın 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Trafik polislerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından takla atan otomobil çekici tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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