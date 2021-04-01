Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da kapısı açık olan evden yürüteçle çıkan 9 aylık Asaf A., merdivenden düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Asaf bebeğin, kafatasında çatlak olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. İki katlı müstakil evin açık kapısından yürüteçle çıkan Asaf A., merdivenden düştü. Taklalar atarak beton zemine düşen Asaf bebek, başından yaralandı. Komşusu Ramazan Çevik, Asaf bebeği tutmak istese de başaramadı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, bebeği, yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Asaf bebek, daha sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

YOĞUN BAKIMDA

Asaf bebeği tutmaya çalışan komşusu Ramazan Çevik, "Kapıdan örümcekle çıktıktan sonra merdivenden yuvarlanmaya başladı. Aşağıda tuttum ancak başından yaralandı. Ambulansı çağırdık, hastaneye götürdüler. Şu anda yoğun bakımda" diye konuştu.

Kafa tasında çatlak olduğu belirlenen Asaf bebeğin, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-04-01 13:39:10



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