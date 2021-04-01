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Erdem: "Ağaç sevgisini taşıyan gençler ülkenin kıymetini daha iyi bilir"

İHA

Erdem: "Ağaç sevgisini taşıyan gençler ülkenin kıymetini daha iyi bilir"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ağaç ve orman sevgisini yüreğinde taşıyan gençler bu ülkenin daha fazla kıymetini bilir" dedi.
Başkan Erdem, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Adana İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin ile birlikte Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık ve İl Kadın Kolları Başkanı Deniz Özener’i ziyaret ederek Osmaniyeli kadınlar ile bir araya geldi.
CHP Yarbaşı İlçe Başkanlığının açılış ve yeni üyelere rozet takma törenine katılan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Bugün burada olmaktan çok memnunum. Osmaniyeli vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Düzenlenen törenle yeni üyelere rozet takarak mutluluklarına ortak olduk" dedi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık ile birlikte Osmaniye Yarbaşı Belediyesinin Tarım Kooperatif binasını, Yarbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan Otogar ek hizmet binası ve ihtiyaç sahibi yaşlı adam için yapılacak olan evin temel atma törenine katılan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Belediye Başkanımızın yapmış olduğu projelerden Yarbaşı halkımız memnun. Vatandaşlarımız mutlu Başkanlarımız mutlu hep birlikte el ele vererek güzel projelere imza atıyoruz" diye konuştu.
Yarbaşı Belediyesinin "10 Fidan 1 Öğrenci" etkinliğine katılan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Bugün zeytin fidan dikimi etkinliğine katılarak böyle faydalı bir etkinlikte öğrencilerimizin yüzündeki tebessümü görmek bize yetiyor. Ağaç ve orman sevgisini yüreğinde taşıyan gençler bu ülkenin daha fazla kıymetini bilir. Bu etkinlikte emeği geçen Yarbaşı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

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