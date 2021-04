Adana’da Ramazan boyunca kırmızı ete zam yapılmayacak

AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Ramazan boyunca kırmızı ete ve sakatata zam yapılmayacağını duyurdu.

13 Nisan Salı günü başlayacak Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Yağmur, Adana'da 1 ay boyunca kırmızı ete ve sakatata zam yapılmayacağını söyledi. Yağmur, “Vatandaşlarımız rahat bir şekilde et alsınlar diye yönetim kurulunda böyle bir karar aldık. Zam yapan işletmeleri de tespit ettiğimiz de gerekeni yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.