Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (4)

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TAKMA İSMİNİ VÜCUDUNA DÖVME YAPTIRMIŞ

Adana'da Kemal A.'nın, Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri gönderdiği eski sevgilisi 'Ceren' ismini kullanan Zekiye A.'nın vücuduna 'Ümitim' yazdırdığı ortaya çıktı. 'Ümit' ismini takma isim olarak kullandığı saptanan Kemal A.'yı yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-04-01 18:03:46



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