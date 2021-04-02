Üç atölyeden "Kadın ve Ben" sergisi

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği, Salihli Fotoğraf Derneği ve Tekin Ertuğ atölyelerinden oluşan ortak sanal "Kadın ve Ben" sergisi açıldı. Berna Ateşoğlu anısına düzenlenen sanal sergide 90 eser yayınlandı.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. S. Haluk Uygur, kendi öncülüğü ve eğitmenliğinde Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği, Salihli Fotoğraf Derneği ve Tekin Ertuğ Atölyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri “Görünmeyeni Gösteren Fotoğraf Atölyesi” katılımcılarının eserlerinden oluşan serginin özdeki amacının, gördüğünü değil, düşündüğünü veya hissettiğini fotoğrafın diliyle ortaya koyabilmek olduğunu söyledi.

90 eserden oluşan sanal serginin açılışı da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Açılış katılan sanatçılar, kendi eseri hakkında kısa açıklamalarda bulundular.

Haluk Uygur, Berna Ateşoğlu anısına hazırlanan serginin "altinoransanat.com" adresinden izlenebileceğini sözlerine ekledi.

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