Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nın coşkusu ekranlarda yaşanıyor

Adana Valisi Süleyman Elban, kentin karnaval ve festivallerle anıldığını, ancak bu sene korona virüs nedeniyle Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nın dijital ortamda gerçekleştirileceğini söyledi.

Adana Valiliği tarafından, bu yıl yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda gerçekleştirilecek olan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nın başlamasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Bir otelde yapılan toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın marka değerinin her geçen gün arttığını belirtti. Karalar, Adana’nın geçmişten bu güne sanatın, kültürün ve lezzetin kenti olduğunu kaydederek “Adanamız bir güzellikler diyarıdır. Hele nisan ayı geldiğinde bir başka güzel. Kazanılan bu değere Adanalıların sahip çıkması önemlidir. Çünkü bu karnavalı daha da ileriye taşıyacaktır” dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban ise karnaval gibi büyük organizasyonları düzenlemenin zor bir iş olduğuna dikkat çekerek “Binlerce insanı bir araya getirmek gerçekten maharet isteyen bir konu. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı tam 9 yıldır bunu başardı. Bu gurur Adana halkınındır. Görüyoruz ki son 10 yılda Adana bir karnavallar, festivaller şehrine dönüştü. Bu da Adana’ya çok yakıştı. Adana’nın insanı içine çeken müthiş bir enerjisi var. Her gelen konuğumuz bunu hissediyor ve kentimizden ayrılırken bir daha gelmek için sabırsızlanıyor” dedi.

Nisan’da Adana’da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da Portakal Çiçeği Karnavalı!nın artık bir marka haline geldiğini ve bu değerin hep birlikte ortaya çıktığını söyledi.

Toplantıya, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da katıldı.

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