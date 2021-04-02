Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakıp yaşamasını sağladı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´nın Karataş ilçesine kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, sahilde dolaşırken kıyıya vuran 'mandabaş' türü vatoz balığını üzerine su döküp denize bırakarak yaşama tutunmasını sağladı.
Geçen günlerde Karataş Belediyesi´nin daveti üzerine ilçeye gelen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, gözlem yapmak ve fotoğraf çekmek için sahilde dolaşırken, kıyıya vuran vatoz balığıyla karşılaştı. Yoğurtcuoğlu, kumların üzerindeki vatozun üzerine önce su döktü. Balığın canlı olduğunu gören Yoğurtçuoğlu, hayvanı denize bıraktı. Vatoz yüzerek uzaklaştı.
Çektiği görüntüleri uzman kişilere göstererek bilgi alan Emin Yoğutçuoğlu, vatozun cinsinin nesli tehlike altında olan 'mandabaş vatoz' olduğunu öğrendi. Doğu Atlantik, Afrika ve Akdeniz kıyılarında nadir görülen mandabaş vatozun, balıkçı ağlarına takıldıktan sonra yaralanıp kıyıya vurduğu değerlendiriliyor.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)
2021-04-02 14:14:00
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