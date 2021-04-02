Tır ile otomobilin arasında kalan bisikletli yaralandı

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Adana’nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesi ile otomobil arasında sıkışan bisiklet sürücüsü yaralandı.

Ali Ömer Ersin isimli bisiklet sürücüsünü başından yaralanırken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesinde meydana gelen kazada, Ali Ömer Ersin isimli bisiklet sürücüsü trafikte seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen tır dorsesinin kasası ile park halindeki otomobilin arasında sıkışarak kaza yaptı.

Kazada bisikletten düşen sürücü başından yaralandı. 112 sağlık ekipleri boyunluk takarak ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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