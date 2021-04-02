Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, tutuklandı (4)

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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TUTUKLANDI

Adana´da Anıl H.´nin boğazına bıçak dayayıp çektiği videoyu kendisini terk edip, hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan sevgilisi Zekiye A.´ya göndererek tehdit ettiği öne sürülen Kemal A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-04-02 17:10:29



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