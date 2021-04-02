Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.



Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 17102 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ö.B. sokak üzerinde Ö.F.H.’nin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Ö.B. hastaneye kaldırıldı. Ö.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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