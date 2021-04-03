Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 421 gün sonra tekrar tribünde

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Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 421 gün hak mahrumiyetinin bitmesinin ardından takımını desteklemek için protokol tribününde yerini aldı.

TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Ekim 2019 ayında Adana´da oynanan Menemenspor maçında sahaya girdiği için 421 gün hak mahrumiyeti aldı. Cezası sona eren başkan Sancak, TFF 1´inci Lig´in 28´inci haftasında Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü maçını takip etmek için protokol tribününde yerini aldı.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez

2021-04-03 20:52:29



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