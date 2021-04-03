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Hatayspor’dan maçlar maskeli seyredilsin önerisi A. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: “Maçlar maskeli bir şekilde rahat rahat seyredilebilir” “Hatayspor UEFA hedefi için biraz daha koşmalı” “Maçlar yüzde 30 taraftarla oynanabilir”

İHA

Hatayspor’dan maçlar maskeli seyredilsin önerisi A. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: “Maçlar maskeli bir şekilde rahat rahat seyredilebilir” “Hatayspor UEFA hedefi için biraz daha koşmalı” “Maçlar yüzde 30 taraftarla oynanabilir”

A. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 30 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası, “Bence maçlar maskeli bir şekilde rahat rahat seyredilebilir. Futbol federasyonumuzda böyle bir karar verirse biz mutlu oluruz. Biz takımımızı tebrik ediyoruz. Sahada centilmence mücadele ettikleri için de Galatarasay’ı da tebrik ediyoruz” dedi.
Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 30 mağlup etti.

“Amacımız ligi ilk 10’da bitirmek”
Maç sonu gazetecilere konuşan A. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ligi ilk 10’da bitirmek için çabaladıklarını belirterek, “Galatasaray, Türkiye’nin en güçlü ve en önemli takımlarından bir tanesi. Hatayspor’da yeni Süper Lig’e çıkmış bir takım. Biz Süper Lig’e alışmaya çalışıyoruz. Sahada futbolcular mücadele ediyor ve bugün futbolcuların mücadelesinde 30 Hatayspor galip geldi. Biz futbolcularımızı, takımımızı tebrik ediyoruz. Tabii Galatasaray’ın futbolcuları eksik. Bizim de eksik futbolcularımız var. Her iki takımda da eksiklikler vardı ama sonuç itibariyle top sahada oynanıyor. Önemli bir galibiyet aldık. Biz takımımızı tebrik ediyoruz. Sahada centilmence mücadele ettikleri için de Galatarasay’ı tebrik ediyoruz. Galatasaray büyük bir camia ama Hatay önemli bir rakip ve deplasman. Beşiktaş ile burada 22 berabere kaldık ama neredeyse onları yeniyorduk. Fenerbahçe 21 yendi ama onları da neredeyse yeniyorduk. O gün şanssızdık ama bugün daha şanslıydık. Biz galip geldik. Bundan sonraki süreç içerisinde bizim amacımız ligi ilk 10’da bitirmek. İnşallah o hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.

“UEFA için biraz daha koşmaları lazım”
Hatayspor’un UEFA hedefleri için biraz daha çalışması gerektiğini kaydeden Savaş, “Futbol öyle bir şey ki bazı maçlarda çok kaçırıyorsunuz bazı maçlarda da rakip bir pozisyon buluyor ve gol atıp galip geliyor. Bizim de öyle hem galip geldiğimiz hem de mağlup olduğumuz maçlar var. Önümüzdeki süreç ne gösterir bilmeyiz ama bu sene ilk 10’da kalıp Hatayspor’un asansör bir takım olmadığını göstermek istedik. Çok şükür şuanda bu amacımıza ulaşmış durumdayız. Ancak oyuncular UEFA ve Avrupa’yı hedefliyorsa bizde onlara destek olacağız. Biz vermiş olduğumuz sözü tutuyoruz. Futbolcular daha yukarıyı istiyorsa teknik ekip olarak biz amin deriz ve destekleriz. UEFA için biraz daha koşmaları lazım” ifadelerini kullandı.

“Maçlar maskeli bir şekilde rahat rahat seyredilebilir”
Taraftarlara da mesaj gönderen ve maskeyle futbol müsabakalarının izlenebileceğini belirten Lütfü Savaş, “Pandemi bütün takımları, ülkemizi ve dünyayı yordu. İnşallah biran önce biter. Futbol seyircisiyle güzel. Tabii ne kadar güzel oynarsa oynasın futbolcular heyecan futbolseverlerden geliyor. Onların alkışlarıyla, tezahüratlarıyla çok daha hevesli oynayabiliyorlar. Dileriz ki şu aşılanmış insanların ve testi negatif insanların maça gelecek durumda olması lazım bu HES koduyla birlikte. En azından yüzde 1520 veya 30’luk kesimle oynanabilir maçlar çünkü uçaklara, otobüslere, trene metroya biniyoruz. İnip binerken de yan yana oturuyorsunuz. Bence maçlar maskeli bir şekilde rahat rahat seyredilebilir. Kontrollü alırsanız bu çok daha rahat seyredilebilir. Bence bütün futbolseverler bu anı bekliyor. Futbol federasyonumuzda böyle bir karar verirse biz mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

“Lige tat katmak için gelmiş bir takımız”
Lige tat katmak için geldiklerini aktaran A. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, daha sonra şunları söyledi:
“Her iki takımın yöneticileri de çok heyecanlı. Biz bunları makul görüyoruz. Futbolseverler ve hakem otoritereleri bu maçı analiz edecektir. Biz kulüp olarak hakemler hakkında konuşma konusunda imtina ediyoruz. Galip geliriz, mağlup oluruz ama lige tat katmak için gelmiş bir takımız. Bu nedenle maç sonuçlarını bu işin uzmanlarının tartışması lazım. Bizim ağzımızdan hakemle ilgili, rakiple ilgili, federasyonla ilgili negatif bir şey duymak mümkün değildir. Bugün şanslı bizdik, iyi de top oynadık. Galatasaray şanssızdı. Şans Hatayspor’a güldü. Galatasaray çok büyük bir takım ve camia. Bugün onlar üzüldüler ama Galatasaray çok maç kazandı ve şu anda ligin zirvesindeki 3 takımdan bir tanesi. Onları da tebrik ediyoruz.”

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