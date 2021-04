Adana Çiftçiler Birliği’nde Doğru güven tazeledi Adana Çiftçiler Birliği 45. Olağan Genel Kurulu yapıldı Mutlu Doğru: "Tarım için olumlu işler oluyor ama sorunlarımız bitmedi" "Tarımda 30 yıl önceki sorunları artık tartışmamalıyız" "Tarımda gelecek yılı değil 2050’yi planlamak zorundayız"

Adana Çiftçiler Birliği’nin 45. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Başkanlığa yeniden Mutlu Doğru seçildi. Birlik arşivinden 30 yıl önce tarımın gündeminde olan sorunları derleyerek genel kurula sunan Başkan Doğru, bu sorunların çözümünde gelinen aşamaya dikkati çekti.

Birlik toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Behçet Homurlu’nun üstlendiği genel kurulun açılışında, genel kurul üyelerine hitap eden Başkan Mutlu Doğru, pandemi sürecinin çiftçiye yansımalarını değerlendirerek başladığı konuşmasında, bu süreçte tarımın ve sürdürülebilir gıda temininin öneminin daha iyi anlaşıldığını, mesleğin itibar kazandığını ancak, bu mesleğin sorunlarına da aynı hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini bildirdi.

Başta gübre ve zirai ilaç olmak üzere tarım girdilerindeki maliyetlerin yüzde 80 ile yüzde 100 artışına dikkati çeken Başkan Doğru, "Son yılarda Tarım Kanunu’nun çıkması, tarımda Sigorta Kanunu’nun yerleşmesi, lisanslı depoculuk , destekleme kararnamelerinin her yıl düzenli açıklanması, her sene destek ödenecek olması gibi bazı olumlu işler var ancak, sorunlarımız bitmiş değil" dedi.



30 yıldır tartışılan sorunlar

30 yıl önce dile getirilen sorunları birlik arşivinden derleyerek, genel kurul üyelerine sunan Doğru, "Hasat zamanı yapılan ithalat, her 30 yılda 4’e bölünen tarım arazileri, gübre ve zirai ilacın piyasada Tarım Krediden daha düşük fiyatla satılması, tarla ile market fiyatları arasındaki fark, desteklemelerin geç ödenmesi, don pervanelerinde KDV oranının düşürülmemesi, TMO'nun açıkladığı taban fiyatın piyasa fiyatlarının altında kalması nedeniyle depolarının boş olması gibi birçok sorunumuzu 30 yıl önce de söylüyormuşuz bugün de güncelliğini koruyor. Bunları artık tartışmamalıyız" diye konuştu.



"2050’ye hazırlanmalıyız"

Başkan Mutlu Doğru, tarımda gelecek yılı değil 2050 yılını planlamak gerektiğini belirterek, "İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Bu yıl ciddi bir kuraklık yaşadık. Bu kuraklık düşük rekolte, yüksek maliyet olarak tüketiciye yansıyacak. 2050 yılında iklim değişikliği ile tarımı nasıl sürdürülebilir yapacağız? bunları konuşmamız ve taşın altında eli olan çiftçi kesiminin sözlerinin dinlenmesi lazım" dedi.

Doğru’nun konuşmasının ardından tek liste ile gidilen seçimde, faaliyet raporlarının okunması ve denetleme kurulu raporunun ibrazının ardından yapılan oylama sonunda Mutlu Doğru Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Prof. Dr. Bülent Özekici, H. Avni Özşahin, Sinem Özkan Başlamışlı, Mehmet Yücel Ener, Mehmet Özler, Cabbar Sekman, Ali Homurlu, Ahmet Yasin Milli, Caner Özkan ve A. Niyazi Aksoy’dan oluştu. Denetleme Kuruluna ise Fırat Özkan, Turgut Taşa ve Murat Töle seçildi.

Bu dönem yönetim kurulunda yer almayan Genel Sekreter Oano Çorat’a ise Başkan Mutlu Doğru tarafından plaket ve çiçek takdim edildi. Çorat ise yaptığı teşekkür konuşmasında, Çiftçiler Birliği gibi köklü bir geçmişe sahip olan bir kurumda görev yapmaktan duyduğu gururu dile getirerek, bu imkanı kendisine sunan üyelere teşekkür etti.

