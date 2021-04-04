Çiftçi katkılı hibe tohumluk dağıtımı başladı

Adana'da "Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında, yüzde 25 çiftçi katkılı, hibe tohumlukların dağıtımına başlandı.

Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Kozan, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde uygulamaya başlanan proje ile 2021 yılı bahar döneminde ekimi yapılacak olan, toplam 19 ton silajlık mısır, yemlik soya, yonca ve fiğ tohumlukları temin edilerek, üreticilere dağıtıldı.

Ayrıca güz döneminde ekilmek üzere toplam 23 ton İtalyan çimi, yonca, fiğ ve korunga tohumlukları ise Eylül ayında dağıtılacak.

Proje ile Adana'a, üreticileri yem bitkileri üretimine teşvik etmek, boş bırakılan tarım arazilerinin yem bitkileri üretimi ile değerlendirilmesi, yem bitkileri ekilişlerinin artırılarak kaliteli kaba yem açığının giderilmesi, meralar üzerindeki aşırı baskının azaltılması ve münavebe uygulamalarında yem bitkilerine yer verilmesi amaçlanıyor.

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