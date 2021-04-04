Adana´da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda, kaçak akaryakıt, tütün ve sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde farklı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, kaçak 4 bin 200 litre akaryakıt, 3 bin 380 paket sigara, 4 bin 350 puro, bin 240 paket elektronik sigara kartuşu, 300 paket pipo tütünü, 60 şişe içki, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-04-04 10:34:42



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