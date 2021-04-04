Kütüphane müdürü Arslan 26. karikatür sergisini açtı

Adana İl Halk Kütüphanesi Müdürü Selim Arslan 26. karikatür sergisini açtı.

Selim Arslan’ın 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında açtığı sergisi 12 Nisan 2021 tarihine kadar açık kalacak.

Bugüne kadar ulusal ve yerel basında karikatürlerinin yer aldığını hatırlatan Arslan, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde ve görev yaptığı yerlerde 26 karikatür sergisi açtığını, buradaki sergiyi açmaktaki yegane amacının da karikatür sanatı ile kütüphaneye ve kitaba olan ilgiyi artırmak olduğunu söyledi.

Arslan, Adana’da göreve başladığı 2009 yılından itibaren kütüphaneyi bütün personeli ile birlikte hem teknik hem de okuyucuya hizmet bazında daha iyi bir seviyeye getirme gayreti içerinde olduklarını da kaydetti.

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