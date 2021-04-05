Adana'da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde fırtına nedeniyle alabora olan balıkçı teknesinden denize düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Yumurtalık ilçesinde Ceyhan Nehri'nin Yeşilköy açıklarında meydana geldi. Balıkçı teknesiyle denize açılan Eyüp Taş, bir süre sonra fırtına nedeniyle alabora oldu. Taş’a ulaşılamayınca çalışma başlatıldı. Eyüp Taş'ın cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taş'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından Taş'ın cenazesi, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesindeki mezarlığa defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.