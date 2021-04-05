Adana'da tır otomobile çarptı: 5 yaralı Pozantı ilçesinde bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sıkışan yaralılar Cankur ekipleri tarafından kurtarıldı Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi

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Adana’nın Pozantı ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı. Sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, dinlenme tesisinden çıkan sürücüsü belirlenemeyen 20 BHY 45 plakalı tır, Niğde'den Adana yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 BZ 6077 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyere çarparak durabilen araçtaki aynı aileden 5 kişi sıkışarak yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Serum bağlanan yaralılar Cankur ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonrasında çıkarabildi. Kazada henüz kimlikleri belirlenemeyen yaralananlar olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra. 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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