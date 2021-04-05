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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı kabri başında anıldı

İHA

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı kabri başında anıldı

Dünya ve Olimpiyat Güreş Şampiyonu İsmet Atlı ölümünün 7. yılında kabri başında düzenlenen programla anıldı.
Roma'da İsmet Atlı altın madalya kazanırken, Rusların ünlü şampiyonlarından Anatoli Albul’u ve Olimpiyat Dünya Şampiyonu İranlı Gulam Rıza Tahtı’yi yenerek tarihi bir zafer eden sporcu İsmet Atlı minderde hem serbest stilde hem de grekoromende dünyada madalyalar kazanan ender güreşçilerden biri olma unvanını kazanan İsmet Atkı kabri başında düzenlenen dualarla anıldı.
4 Nisan 2014 yılında vefat eden Milli sporcu İsmet Atlı, karakucak yaparak mindere gelen büyük bir şampiyon aynı zamanda sanatı, gazeteciliği ile Tercüman ve Türkiye gazetelerinde yüzlerce güreş yazıları ile spora ve memleketine sevdalı bir sporcu.
İsmet Atlı Kozan'a bağlı Toklular Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen program ile rahmet ve minnetle anıldı. Okunan Kur'anı Kerim ve yapılan duaların ardından İsmet Atlı’nın güreşçi kardeşi Hüseyin Atlı yaptığı konuşmada, şampiyon İsmet Atlı’nın adına müze yapılmasını yetkililerden talep etti.
Anma programına katılan İl Gençlik ve Spor müdürü Muzaffer Çintımar’da, İsmet Atlı Güneş Merkezi’nin tam anlamı ile faaliyet vermediğine dikkat çekerek, bu konuda kendisinin de vebal altında olduğunu ve çok kısa zaman içerisinde şampiyona yakışır bir şekilde güreş merkezi yapılacağını ve güreşin gelecek nesillere taşınmasında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak daha çok üzerlerine görev düştüğünü ve bunu da yerine getireceklerini ifade etti.
İsmet Atlı'nın yeğeni Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı’da yaptığı konuşmada, amcası ile ilgili yaşadığı anıları aktardı.
MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı konuşmasında, “Amcam Vatanına milletine sevdası ve saygısı olmayanın dinine de saygısı olmaz derdi. Gelecek nesillere ışık olmak için Türk Bayrağını milli mücadelenin öncü isimlerinden aldığı vatan sevgisi ile dünyaya minderde nasıl dalgalandırdığını hepimizi şahit bıraktı” dedi.
Düzenlenen anma programına; İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintımar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Türkiye Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı İlyas Karabulut, Çukurova Başpehlivanı Mithat Birer, Milli Güreşçi Celal İnceler, Güreş il Temsilcisi Yusuf İnce, Sarıçam Belediyesi Spor Müdürü Kadir Gül, Akdeniz Oyunları Şampiyonu Hüseyin Atlı, Gençlik ve Spor şube müdürleri, güreş şampiyonları, güreş sporcuları ve çok sayıda aile yakını katıldı.

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