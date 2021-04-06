Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 4 ilde `torbacı´ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 25 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 kişinin `torbacı´ olarak bilinen uyuşturucu satıcılığı yaptığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı´nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli Diyarbakır, Mersin ve Osmaniye'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana´da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2021-04-06 07:53:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.