Adana İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Halil Nacar, down sendromlu çocuklarla buluştu.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde Adana’da 21 down sendromlu çocuğun raporları yenilendi ve ihtiyacı olan branşlarda muayeneleri gerçekleştirildi.

Çocuklar da bugün aileleriyle birlikte Kamu Hastaneleri Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Halil Nacar, ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Daha sonrada down sendromlu çocuklar elleriyle yaptığı tabloyu Nacar’a hediye etti.

