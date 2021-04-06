E-Yüreğitim 2 milyon 500 bin gösterime ulaştı

Yüreğir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere yönelik kurduğu ‘eyüreğitim’ YouTube kanalı 2 milyon 500 bin gösterime ulaştı.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ilk günlerinde kültürevlerinde ara vermek zorunda kaldığı eğitime destek kurslarını kurduğu eyüreğitim YouTube kanalı ile uzaktan eğitime dönüştürmüş, kurulan kanal gençlerin ilgi odağı olmuştu.

1 Mart itibarıyla yeni normal süreçle birlikte tekrar açılan kültürevlerinde eğitime destek kursları devam ederken eyüreğitim kanalının da yayınına devam etmesi kararı alındı.

Bünyesindeki uzman eğitmen kadrosuyla özel oluşturulan stüdyoda 67812’inci sınıflara ve mezunlara yönelik hazırladığı konu anlatım videolarını öğrencilerin hizmetine sunan Yüreğir Belediyesinin eyüreğitim YouTube kanalı, şu ana kadar sisteme yüklenen 25 derste 12 bin saat izlenme, 2 milyon 500 bin gösterime ve 3 bin 800 aboneye ulaştı.

Öğrencileri eyüreğitim YouTube kanalına abone olmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gösterdikleri yoğun ilgi için gençlere teşekkür etti.

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