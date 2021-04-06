Çukurova’da encümen üyeleri seçildi Zeki Eren, A. Mithat Arslanoğlu ve Ali Adıbelli encümen üyeliklerine seçildi Oturumda ayrıca meclis katipleri seçimi yapılırken, ihtisas komisyonları da belirlendi

Çukurova Belediye Meclisinde yapılan seçimlerde, encümen üyeleri, meclis katipleri ve ihtisas komisyonları belirlendi.

Soner Çetin başkanlığında toplanan Çukurova Belediye Meclisi ilk olarak encümen üyeleri belirlendi. Buna göre yapılan seçimde Zeki Eken, A. Mithat Arslanoğlu ve Ali Adıbelli belediye encümenine seçildi. Meclis katipleri ise yine Elif Uzun ve Zihneti Emre oldu. Cahit Benli ve Kasım Üre yedek katip olarak belirlendi.

İhtisas Komisyonları ise şöyle oluştu:

Çevre Komisyonu: Abdulaziz Aslan, Zihneti Emre, Zeki Eren, A. Mithat Arslanoğlu, Özgür Ateş.

Kanunlar Komisyonu: Mustafa Karakuş, Cahit Benli, Akın Yılmaz, A. Mithat Arslanoğlu, Ali Adıbelli.

İmar Komisyonu: İsmail Özgen, Askeri Dağlı, Bahadır Ceyhanlı, Murat Karatay, Recep Özdemir.

Plan Bütçe Komisyonu: Yüksel Erdoğan, İsmail Özgen, Murat Duman, Arif Kemal Aktaş, Osman Emir.

Eğitim Komisyonu: Yüksel Erdoğan, Mustafa Durna, Mustafa Selek, Kasım Üre, Özgür Ateş.

Kültür Ve Sanat Komisyonu: M. Nevzat Hız, Kasım Üre, Kemal Şahin, Cahit Benli, Firdevs Cingözler.

Ulaşım Komisyonu: Hıdır Yıldız, Abeydullah Kolcu, Elif Uzun, A. Mithat Arslanoğlu, Firdevs Cingözler.

Tarife Komisyonu: Mustafa Karakuş, Abdulaziz Aslan, Elif Uzun, Bahadır Ceyhanlı, Ali Adıbelli.

Sağlık Komisyonu: Mustafa Selek, Arif Kemal Aktaş, Elif Uzun, Yüksel Erdoğan, Akın Yılmaz.

Halkla İlişkiler Komisyonu: Serdar Seyhan, Kemal Şahin, Hıdır Yıldız, Mustafa Durna, Recep Özdemir.

Gençlik Spor Komisyonu: Telat Şahin, Mustafa Aslan Deveci, Velat Şen, M. Nevzat Hız, Abdulaziz Aslan.

Tüketiciyi Koruma Komisyonu: Cahit Benli, Cumali Akkuş, Zihneti Emre, Cumali Bülent Gürışık, Recep Özdemir.

Hesap İnceleme Komisyonu: Mustafa Karakuş, Mustafa Selek, Zeki Eren, Arif Kemal Aktaş, Murat Karatay.

İnsan Hakları Komisyonu: Hıdır Yıldız, Velat Şen, İsmail Özgen, Azime Kocacık, Hacer Söylemez.

Emlak Komisyonu: Kemal Şahin, Serdar Seyhan, Zeki Eren, Bahadır Ceyhanlı, Ayça Katlav.

Sosyal Hizmetler Komisyonu: Kasım Üre, Telat Şahin, Zihneti Emre, Azime Kocacık, İsa Tuzcu.

AB Dış İlişkiler Komisyonu: Cumali Bülent Gürışık, Cumali Akkuş, Yüksel Erdoğan, Serdar Seyhan, İsa Tuzcu.

Turizm Komisyonu: Askeri Dağlı, Cumali Akkuş, Telat Şahin, Cumali Bülent Gürışık, Ayça Katlav.

Deprem ve Afet Komisyonu: Velat Şen, Askeri Dağlı, Abeydullah Kolcu, Mustafa Durna, Murat Duman.

Kentsel Değişim ve Dönüşüm Komisyonu: Abeydullah Kolcu, Abdulaziz Aslan, Zeki Eren, M. Nevzat Hız, Mustafa Aslan Deveci.

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu: Azime Kocacık, Hacer Söylemez, Zihneti Emre, Elif Uzun, Osman Emir.

Öte yandan önceki oturumunda yapılan seçimde Çukurova Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliğine Mustafa Karakuş, İkinci Başkan Vekilliğine ise Bahadır Ceyhanlı seçildi.

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