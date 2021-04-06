Polisin operasyon araçları bu kez engelli çocuklar için çalıştı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, Türk Polis Teşkilatı´nın 176´ncı yılı dolayısıyla polisleri ziyaret eden engelli çocuklar, operasyonlarda kullanılan araçlarla kent turu attı ve polisler için şiir okudu.

Kentte yaşayan bir grup engelli çocuk, aileleriyle birlikte Türk Polis Teşkilatı´nın 176´ncı yılı dolayısıyla polislere ziyarette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bahçesinde polislerle bir araya gelen çocuklar, çeşitli şubelerin araçlarına binerek anons yaptı, siren çaldı. Engelli çocuklar ayrıca polislere hitaben şiirler okudu. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip, onlara hediyeler verdi.

Emniyet Müdürü İnci, engelli çocukların ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Onlar her zaman bizlerle birlikte. Hayatı kolaylaştırmak için onlarla beraberiz. Türk Polis Teşkilatı olarak bize düşen bu çocukların yanında olmak. Bizler onlarla birlikteyiz. İyi ki varlar" diye konuştu.

Daha sonra polisler, operasyonlarda kullandığı araçlara bu kez çocuklarla binip, kentte tur attı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-04-06 12:49:57



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