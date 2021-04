Karalar: "Daha fazla hizmet üretip daha az harcıyoruz" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan ilçesinin 96 muhtarını bürokratlarıyla birlikte dinledi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Aldığımız tedbirlerle hem daha fazla hizmet üretiyor, hem de daha az harcıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda iki grup halinde toplanan Seyhan ilçesinin 96 muhtarını bürokratlarıyla birlikte dinleyen Başkan Zeydan Karalar, muhtarları yol arkadaşı olarak gördüğünü belirtti.

Toplantılarda muhtarlar taleplerini iletirken belediyenin özellikle sinekle mücadele ve yol çalışmalarını taktirle karşıladıklarını dile getirdiler. Her iki konuda da belediyenin başarılı çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden muhtarlar Başkan Karalar ve bürokratlara teşekkür etti.

Seyhan muhtarlarının çoğuyla Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde 5 yıl birlikte çalıştıklarını kaydeden Başkan Karalar, “Bu kardeşinizi zaten çoğunuz çok iyi biliyorsunuz. Belediyeyi nasıl teslim aldığımızı, elimizin kolumuzun bağlı olduğunu sizler de gördünüz. Şükür o günleri aşıyoruz. Aldığımız tedbirlerle hem daha fazla hizmet üretiyor, hem de daha az harcıyoruz. Bizden önceki dönemde 5 yılda dökülen asfaltın daha fazlasını biz iki yılda döktük. Göreve geldiğimizin ilk 9 ayı kımıldayamadık ama pandemiye rağmen aldığımız tedbirlerle ortaya koyduğumuz hizmetleri hepiniz görüyorsunuz. Her sene bir öncekinden iyi olacak. Kırsalda yoğun bir tempoyla acil sorunların çözümüne yöneldik. Merkezde yaptıklarımızı da hepiniz görüyorsunuz. Merkezde yaptıklarımız artarak devam edecek” dedi.



"Adana'yı daha güzel günlere taşıyacağız"

Kent genelindeki muhtarlarla sık sık bir araya geldiğini, hem belediyenin hem de muhtarların amacının halka hizmet olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

“Pandemi olmasaydı bu kardeşinizi daha sık sizlerle birlikte sahada görürdünüz. Pandemiye rağmen aldığımız tedbirlerle birlikte kent genelindeki tüm muhtarlarımızın yanına gittik, sorunlarını dinledik. Bakın burada tüm daire başkanlarımızın ve bürokratlarımızın telefonlarını sizlere dağıttık. Hizmet için her daire başkanını arayabilirsiniz ve onlar da size mutlaka döner. Biz Adana’yı hep birlikte daha güzel yerlere taşıyacağız.”

CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan, İyi Parti Seyhan İlçe Başkanı Misal Bolat ve muhtarlar ile bürokratların katıldığı toplantı, soru cevap bölümüyle sonlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.