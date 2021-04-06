Ceyhan'da Kadın Eli ve Derman ekipleri mahalleler için seferber oldu

Ceyhan Belediyesi Kadın Eli ekipleri ve Adana Büyükşehir Derman ekipleri Ceyhan’ın mahallelerini tek tek dolaşarak sorunları yerinde çözüyor.

Durhasandede, Yellibel ve Kılıçkaya mahallelerini gezen ekipler vatandaşların sorunlarını dinleyerek tüm talepleri yerine getiriyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, vatandaşların her an yüzünü güldürmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Büyükşehir ile birlikte güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Erdem, bugün Durhasandede, Yellibel ve Kılıçkaya mahallelerinde ekipler ile birlikte güzel işler başardıklarını ifade ederek, "Temizlik, asfalt çalışması, dezenfekte, ağaç budamaları tüm gerekli olan temizliği köylerimizde yaparak vatandaşlarımızın gönüllerini fethettik" diye konuştu.

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