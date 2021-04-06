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Pandemi sürecinde kan sulandırıcı ilaçlara talep 2 kat arttı

DHA

Pandemi sürecinde kan sulandırıcı ilaçlara talep 2 kat arttı


Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, koronavirüs dönemi hasta ve yakınları tarafından kanı sulandırarak pıhtılaşmayı engelleyen 'antiagregan' grubu ilaçlara yönelik talebin 2 kat arttığını, bu ilaçların doktor kontrolü olmadan gelişigüzel kullanımlarında ölüme neden olabileceğine dikkat çekti.
Pandemi dönemiyle birlikte koronavirüs geçiren hasta ve hasta yakınları tarafından herhangi bir pıhtılaşma durumuna karşı kanı sulandırmak amacıyla 'antiagregan' grubu ilaçlara talebin 2 katı oranda arttığını dile getiren Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, bu ilaçların reçetesiz, gelişi-güzel kullanımında tehlikeli sonuçlar doğuracağını kaydetti. Yalbuzdağ, koronavirüs belirtisi taşıyan hastalar için muayene sırasında kişinin ihtiyacına göre zaten gerekli kan sulandırıcı ilacın iğne formunun tedaviye eklendiğini söyledi.
'GIDA TAKVİYELİRİYLE BERABER KAN SULANDIRICI DA TALEP EDİLİYOR'
Hastaların raporlu ilaçlarını sağlık kuruluşlarına gitmeden eczanelerden alabildiğini hatırlatan Başkan Mürsel Yalbuzdağ, "Hastalar 'gıda takviyeleriyle beraber kan sulandırıcı da alayım koronavirüsten korunayım' diye düşünüyor. Koronavirüs geçiren kişilerin yakınları eczanelere gelerek bunla ilgili talepte bulunuyorlar. Tavsiyemiz, eğer altta yatan bir hastalıkları ya da kayıtlarda bulunmayan bir hastalıkları varsa bunu filyasyon ekibi veya aile hekimiyle paylaşmalarıdır. Kanı sulandırıcı dediğimiz antiagregan grubu ilaçların kullanılması gerekiyorsa onların da tedavi protokollerinde yer almasını sağlamaları gerekiyor" diye konuştu.
'DOLAŞIM BOZUKLUĞUNA VE MİDE PROBLEMLERİNE NEDEN OLABİLİR'
Adana Eczacı Odası'na bağlı eczanelerden kan sulandırıcı olarak bilinen ilaçların gelişigüzel alımına yönelik yoğun bildirimler aldıklarını belirten Başkan Mürsel Yalbuzdağ, bu durumun yol açacağı tehlikeleri şöyle sıraladı: "Normalde bu ilaçlar raporlu hastalarda çokça kullanılıyordu ama koronavirüs ile beraber kullanımında 2 katı bir artış oldu. Hatta ecza depolarından da tevzi şekilde dağıtımı oldu. Bu ilaçlar pek fazla bulunabilir halde değil, bizlere de az miktarda geliyor. Kanı sulandırarak pıhtılaşmayı engelleyen antiagregan grubu ilaçlar normalin dışında kullanıldığı zaman bir operasyon geçirdiğinizde, kaza, yaralanma ya da bir diş çekimi olduğunda kanın durmamasına sebep oluyor. Çok hassas bir ilaç. Bunlar bağırsaklarda çözünen tabletler olmasına rağmen eğer hastanın ülseri, dolaşım bozukluğu varsa kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Diğer ilaçlarla etkileşim yapabiliyor. Gereksiz kullanımı birçok dolaşım bozukluğuna neden olabilir"
'GEREKLİ DURUMLARDA İĞNE TÜRLERİ TEDAVİYE EKLENİYOR'
Gerekli durumlarda doktorun zaten bu ilacı tedavi protokolüne aldığının altını çizen Mürsel Yalbuzdağ, "Özellikle koronavirüs ile ilgili D-Dimer testi yapıldıktan sonra kan değerleri yüksek bulunduğunda ya da hastada dolaşım bozukluğu, kalp rahatsızlığı gibi risk faktörleri varsa zaten hekimler bunun iğne türlerini reçetede yazarak tedavi protokollerine alıyorlar. Böylelikle hastanın kullanmasını sağlıyorlar. Bu şekilde aslında bir virüs hastalığı olan Covid-19 hastalığından bir damar sistemi hastalığına dönüşmesini engelliyorlar. Özellikle ameliyat öncesinde bu tip ilaçları kullanan hastalara da 72 saat öncesinden bu ilaçları kestirirler. Bizler de gerekli olmadıkça, doktor tarafından tavsiye edilip reçete edilmedikçe kullanmamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN
2021-04-06 14:55:55

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