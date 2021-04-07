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Uçurtması yüksek gerilim hattına takılan çocuk ölümden döndü Adana'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını almak isteyen çocuk, kollarını ve bacağını kaybetti Kolları ve sağ bacağı kesilen Furkan Dal protez kol ve bacak istiyor Anne Züleyha Dal: “Evladımın diğer çocuklarla oynamasını istiyoruz”

İHA

Uçurtması yüksek gerilim hattına takılan çocuk ölümden döndü Adana'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını almak isteyen çocuk, kollarını ve bacağını kaybetti Kolları ve sağ bacağı kesilen Furkan Dal protez kol ve bacak istiyor Anne Züleyha Dal: “Evladımın diğer çocuklarla oynamasını istiyoruz”

Adana'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını almaya çalışırken akıma kapılan 15 yaşındaki Furkan Dal ölümden döndü. İki kolu ve sağ bacağı kesildikten sonra, yatağa mahkum kalan Furkan, şimdi protez kol ve bacak takılması için yardım bekliyor.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde geçen 7 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Furkan Dal'ın kuzeni İbrahim Dal (15) ile birlikte mahallede uçurttuğu uçurtma yüksek gerilim hattına takıldı.
Bunun üzerine dama çıkan Furkan, o sırada eline aldığı metal çubukla uçurtmayı almak istedi. Çubuğu yüksel gerilim hattına uzatırken akıma kapılan çocuğu yanında olan kuzeni İbrahim, tekme atarak kurtardı. Bu sırada Furkan gözlerini açarak ‘Üzerime toprak atın’ dedi ve kuzeni hemen toprak attı.

1 buçuk ay hastanede kaldı
Çevredeki komşuların olayı görmesi üzerine Furkan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 1 buçuk ay tedavi gören çocuğun iki kolu ve sağ bacağı kesilerek yatağa mahkum kaldı.
Babası Velit Dal’ı da 2009 yılında trafik kazasında kaybeden ve annesiyle birlikte yaşayan, maddi durumları da yetersiz olan çocuğun tekrar yürüyüp normal yaşantısına devam edebilmesi için protez kol ve bacak takılması gerekiyor. Bu protez ücretinin de devlet sadece yüzde 7’sini karşılıyor ve aileye 1 milyon 60 bin lira protez faturası çıkıyor.

“1 milyon 60 bin liraya ihtiyacımız var”
Olayı anlatan ve yeğeninin bir an önce ayağa kalkmasını isteyen Alaaddin Dal (48), “Uçurtmayı kurtarmak için metal çubukla almak isterken yüksek gerilim çocuğu çekmiş. Kuzeni o an 3. kattan aşağı düşeceğini fark edince tekme atıp kurtarmış. Elektrik çarpması sonucu Furkan’a artık nasıl oluyorsa birisi diyor ki ‘Onlara söyle sana toprak atsınlar’. Bunun üzerine çocuk 'üzerime toprak atın' diyor. Allah kimseye yaşatmasın. Çok zor bir durum. Biz devletimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Bu bir hayat kurtarmadır. Bir çocuğu hayata kavuşturacaklar. Bizim sadece protez bacak ve kollara ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Devlet sadece yüzde 7’sini karşılıyor. Bizim 1 milyon 60 bin liraya ihtiyacımız var” diye konuştu.
Anne Züleyha Dal ise gözyaşlarıyla sadece çocuğunun protezlerini istediğini söyleyerek, “Hayırseverler ve devletimizden yardım istiyoruz. Kendi yaşındaki çocukların arasına gidip oynayabilmesini istiyoruz. Bu çocukların babası 2009’da vefat etti. Protezi olsun başka hiçbir şey istemiyoruz. Oğlumu diğer çocukların arasında görmek istiyorum” dedi.

“Protez ayak ve ellerim olursa derslerime çalışabilirim”
Furkan Dal ise doktor olmak istediğini belirterek, şunları söyledi:
“Uçurtma uçuruyordum ve elektrik tellerine takıldı. Çubuk uzattım ve mesafem varken elektrik çekti. Duvardan sarktım, düşecektim o anda kuzenim bana tekme atıp kurtardı. Ben protez istiyorum, yürümek istiyorum. Arkadaşlarımın arasına girmek istiyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum ama protez ayak ve ellerim olursa derslerime çalışabilirim. Yardım istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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