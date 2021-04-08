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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı kararı

İHA

Adana’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı kararı

Adana’da tefecilik yaptığı belirlenen 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 1 milyon 750 bin TL haksız kazanç elde eden şüphelilerden bazıları şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik yaptığı tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilere yönelik operasyonun düğmesine bastı. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla şüphelilerden bazıları yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 11 kişinin, paraya ihtiyacı olan 45 kişiye faiz karşılığı verdiği paradan 1 milyon 750 bin TL haksız kazanç elde ettiklerini öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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