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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kocaispir: "Bu başarı hepimizin"

İHA

Başkan Kocaispir: "Bu başarı hepimizin"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, meclis üyelerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında hizmetteki iki yılını değerlendirdi. Meclis üyelerinin manevi desteğinin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Ortada bir başarı varsa bu başarı hepimizin başarısı” dedi.
Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen bilgilendirme ve tanıtım toplantısına meclis üyeleri katıldı. Sahneye kurulan ekranda meclis üyelerine önce iki yılda yapılan tüm çalışmaların kısa bir özeti, daha sonra önümüzdeki süreçte yapılacaklar ve hedeflenen projeler izletildi.
"Bizim Derdimiz İnsan" sloganıyla çıkılan yolda "Belediyeniz Yanınızda" uygulamasından "Evde Bakım" hizmetine, "Yüreğir’e Hoş Geldin Bebek" desteğinden günlük 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek sunan aşevine kadar iki yıl boyunca yapılan çalışmaların rakamlarla anlatıldığı videoda 60 bin adet gıda kolisinin ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturulduğu, 5 bin 200 aileye ‘hoş geldin bebek’
ziyareti yapıldığı, her biri okul niteliğinde olan 11 kültürevinde 7’den 70’e yılda yaklaşık 30 bin insanın 80 branşta eğitime destek, hobi ve meslek kurslarından ücretsiz faydalandığı bilgilerine yer verildi.
Sunumda yer alan diğer bilgilere göre Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iki yıllık sürede yaklaşık 160 bin ton sıcak asfalt yama kaplama, 180 bin ton stabilize yol çalışması yaptı. Park Bahçeler Müdürlüğü ise 21 yeni çocuk parkı ve dinlenme alanını ilçe sakinlerinin hizmetine sundu. Daha kaliteli hizmet ulaştırmak adına belediyenin araç filosuna 41 adet yeni araç kazandırdı.

Tamamlanan ve devam eden projeler
Yapımına başlanan birçok projenin bir kısmının tamamlandığı, bir kısmının da bu yıl içinde tamamlanacağının anlatıldığı videoda Adana’da bir ilk olacak Ters Ev, Kışla Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Merkezi, 10 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2 adet Kapalı Spor Salonu, Kadın Etkinlik Merkezi, muhtarlık binaları, Mahalle Kütüphaneleri, Çok Amaçlı Mahalle Evleri çalışmalarına yer verildi. Sokak sağlıklaştırma projesi ve Kent Meydanı çalışmaları ise görselleri ile dikkat çekti.
Toplantıda kısa bir değerlendirme konuşması yapan Başkan Kocaispir, “Kalan 3 yılda vaatlerimiz ve yol haritamızda neyi planladıysak onları ivedilikle gerçekleştireceğiz. Güvenli ve konforlu bir yaşamdan, kaliteli ve temiz bir çevreye, ulusal çapta kültür ve sanat organizasyonlarından, vizyon projelere, engelli hizmetlerinden sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda Yüreğir’e yakışır projeler üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Çok açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki ortada bir başarı varsa bu başarı hepimize ait. Meclis üyelerimizin manevi desteği bizim için çok kıymetli. Bu başarı ekip arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ortaya koyduğumuz dayanışma ve birlik beraberliğin neticesinde ortaya çıkan bereketin ürünüdür. İnşallah 2021 yılı pandemi sürecinden kurtulduğumuz ve daha güzel hizmetler üreteceğimiz bir dönem olacak” dedi.

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