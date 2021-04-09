Adana merkezli, yasa dışı bahis üzerinden dolandıran şebekeye operasyon



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA merkezli çok sayıda ilde yasa dışı bahis üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi. Yaklaşık 100 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitesi üzerinden insanların oyunlara para yatırmalarını sağlayıp, kazanmalarına rağmen paralarını vermeyerek dolandıran şebekeyi tespit etti. Şebekeye üye oldukları öne sürülen yaklaşık 100 kişiye yönelik savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla operasyon düzenlendi. Adana merkezli çok sayıda ilde onlarca adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de işlemlerinin ardından Adana'ya getirileceği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2021-04-09 07:45:46



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