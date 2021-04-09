Çelik: "Meclisi uyum içinde yöneteceğiz"

Seyhan Belediye Meclis 1. Başkanvekilliğine seçilen CHP’li Kemal Çelik, meclisi uyum içinde yöneteceklerini söyledi.

Seyhan Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Kemal Çelik, Başkan Akif Kemal Akay’ın katılmadığı ilk toplantıya başkanlık yaptı. Çelik, “5 Nisan günü meclisimizin birinci oturumunda meclis başkanvekilliği ve katiplikler için yapılan seçimlerde bizlere bu görevi uygun gördüğünüz için tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. 3 yıl boyunca burada birlikte görev yapacağımızdan bir uyum içerisinde meclisi yöneteceğimizden kuşkunuz olmasın” dedi.

Gündem dışı söz alan AK Parti’li ve Seyhan Belediyesi Denetim Komisyonu Üyesi Şule Özülkü, Denetim Komisyonu raporuna Cumhur İttifakı olarak şerh koyduklarını belirterek, “Ürün alımı yapılan firmaların daha dikkatli incelenmesi ve özellikle kağıt üzerinde sadece fatura firması olarak gözüken firmalara değil, doğrudan ürün veya hizmet üreten firmalara öncelik verilerek esnafımız korunmalıdır” dedi.

Özülkü, birçok müdürlüğün mevcut bütçelerini etkin kullanmadıkları halde yedek ödemeden aktarım yaptıklarının dikkat çektiğini ifade ederek, “Özellikle, basın, yayın işletme ve iştirakler, muhtarlıklar birimi, spor işleri, kültür ve sosyal işler, bilgi işlem, park bahçeler, fen işleri ve temizlik işleri müdürlüklerimiz gibi kısmen daha yüksek bütçeye ve halkımızın direk hayatına dokunan hizmetler üreten müdürlüklerimizin bütçelerini daha uygun ve verimli kullanmaları noktasında azami özen gösterilmelidir. Doğrudan temin alım sayısının ve iptal edilen ihale sayısının yüksekliği de yine rahatsız edici diğer hususlardır. Ve bu konuda ivedi tedbirler alınmalı, kamu ihale kanunun öngördüğü şekilde ihalelerinin çoğunluğu ve şeffaflığı ön plana alarak yapılması gerekmektedir” diye konuştu.



CHP’li Ayçe istifa etti

2 yıldır Seyhan Belediye Meclisi katip üyesi olarak görev yapan CHP’li Duygu Atikaslan Ayçe, 5 Nisan’da yapılan meclis toplantısında CHP’den yedek meclis katibi olarak önerilmiş ve aldığı 28 oyla da bu göreve seçilmişti. Duygu Atikaslan Ayçe, meclis başkanlığına verdiği dilekçe ile bu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Daha sonra gündemlere geçildi. 3 komisyon kararından 2’si oy birliğiyle, biri oy çokluğuyla kabul edilirken, 3 yeni teklif de oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.

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