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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozan'da 2 okula "eTwinning school" ünvanı

İHA

Kozan'da 2 okula "eTwinning school" ünvanı

Adana’nın Kozan ilçesinde Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu ve Yusuf Baysal Anadolu Lisesi eTwinning school ünvanı almaya hak kazandı.
Adana genelinde 60 okulun geliştirdiği dijital projeler sayesinde eTwinning School olmayı hak kazanan Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu ve Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğretmenleri başarıyı pasta keserek kutlarken öğrenciler Romanya, Macaristan, Azerbaycan, İspanya ülke öğrencileri ile projelerde iş birliği yaparak sanal ortamda bir araya geldi.
eTwinning Kozan İlçe Sorumlusu Yeşim Duran, "Öğrencilerimiz Romanya, Macaristan, Azerbaycan, İspanya’daki öğrenciler ile Kozan’daki öğrenciler dijital alanda bir araya geldi. Ortak etkinlik yaptılar. Öğrencilerimiz yani Z kuşağı dediğimiz öğrencilerimiz teknolojiyi verimli kullanmalarını sağladık. Bizde bu anlamda onlara destek olduk” dedi.

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